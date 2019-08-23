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15:12, 23 августа 2019 180
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В Михайловском районе раскрыли кражу трех породистых лошадей

В Михайловском районе раскрыли кражу трех породистых лошадей

В Михайловском районе раскрыли кражу трех породистых лошадей. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

В полицию обратилась 38-летняя жительница села Грязное, которая сообщила, что с поля, расположенного рядом с ее домом пропали три лошади породы «Орловские рысаки».

На поле оперативники обнаружили характерные следы — кобылу оседлали и увели, а конь с жеребенком последовали за ней.

Преследование полицейские вели несколько дней. Дважды сотрудникам полиции приходилось останавливаться на ночлег среди полей.

В общей сложности оперативники прошли более 170 километров и вышли к населенному пункту в Липецкой области. Следы привели их к дому, в котором проживал 54-летний мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за похищение лошадей.

При осмотре дома лошадей оперативники не обнаружили, но в окрестностях нашли следы, которые выводили от ограды усадьбы и уводили за границу населенного пункта. Вскоре полицейские нашли загон, в котором стояли похищенные лошади.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Похитителю грозит до пяти лет тюрьмы.


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