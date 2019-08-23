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В Канищеве открылся новый пункт пополнения проездных — киоск Роспечать, расположенный по адресу улица Интернациональная, дом 7а (остановка «Школа»). Об этом сообщил
В этом районе также пополнить проездной можно на улице Интернациональной, дом 3а:
Отложенное пополнение (поездка возможна через 24 часа):
Пополнить проездной можно через Сбербанк Онлайн или через сайт
Более подробную информацию можно узнать на сайте
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В июле 2019 года в жилищном законодательстве произошли изменения.