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19:04, 23 августа 2019 261
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В Канищеве открылся новый пункт пополнения проездных

В Канищеве открылся новый пункт пополнения проездных

В Канищеве открылся новый пункт пополнения проездных — киоск Роспечать, расположенный по адресу улица Интернациональная, дом 7а (остановка «Школа»). Об этом сообщил сайт администрации Рязани.

В этом районе также пополнить проездной можно на улице Интернациональной, дом 3а:

  • Киоск «Роспечать» (10 метров от киоска по продаже проездных);
  • Отделение «Почты России» (магазин «Дикси», улица Станкозаводская, дом 27);

Отложенное пополнение (поездка возможна через 24 часа):

  • Отделение «Сбербанка» (улица Интернациональная, дом 8);
  • Банкоматы/терминалы «Почта Банка» (магазин «Дикси», улица Станкозаводская, дом 27).

Пополнить проездной можно через Сбербанк Онлайн или через сайт картаумка.рф.

Более подробную информацию можно узнать на сайте карты УмКА или по телефону службы поддержки 8-800-250-02-62 (звонок бесплатный).


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