В Гусь-Хрустальном районе устроят праздник русского напитка

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Фото: Pixabay.com
В субботу, 24 августа, в березовой роще у деревни Семеновка Гусь-Хрустального района устроят праздник русского напитка. Об этом
Гостей ждет «Мещерское подворье» с торговыми лавками и тематическими площадками: «Чайная», «Медовая», «Квасная», «Хмельная», «Горячая похлебка», «Детская околица» и «Спортивная». Владимирцев угостят напиткам, приготовленным по старинным русским рецептам, и угощениями народов мира. Там же организуют ремесленную ярмарку и районный форум «50+".
Начало в 11:00 часов. Вход свободный.
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Итоги масштабного бизнес-мероприятия подвел руководитель Рязанского Центра поддержки экспорта Анатолий Маркин.