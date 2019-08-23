В голубцах рязанского производства нашли листерии

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
На рязанского предпринимателя завели административное дело из-за голубцов, в которых нашли листерии. Об этом сообщил
В начале 2019 года специалисты проверили предпринимателя М.Г. Киселева, который занимается продажей рубленных мясных полуфабрикатов.
Во время проверки в голубцах, производимых предпринимателем, нашли Listeria monocytogenes.
По факту нарушений управление возбудило дело об административном правонарушении по части 3 статьи 14.43 КоАП РФ.
Предпринимателю назначили 40 тысяч рублей штрафа.
Справка
Листерии — род
Listeria monocytogenes — единственный вид, считающийся патогенным для человека. У человека листерии могут вызывать такие заболевания как менингит, септицемия, энцефалит и провоцировать выкидыши.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Михайловском районе раскрыли кражу трех породистых лошадей
|
cледующая новость →Следователи провели «Урок мужества» в спорткомплексе «Лучезарный»
Итоги масштабного бизнес-мероприятия подвел руководитель Рязанского Центра поддержки экспорта Анатолий Маркин.