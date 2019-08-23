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15:04, 23 августа 2019 272
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В голубцах рязанского производства нашли листерии

В голубцах рязанского производства нашли листерии

На рязанского предпринимателя завели административное дело из-за голубцов, в которых нашли листерии. Об этом сообщил региональный Россельхознадзор.

В начале 2019 года специалисты проверили предпринимателя М.Г. Киселева, который занимается продажей рубленных мясных полуфабрикатов.

Во время проверки в голубцах, производимых предпринимателем, нашли Listeria monocytogenes.

По факту нарушений управление возбудило дело об административном правонарушении по части 3 статьи 14.43 КоАП РФ.

Предпринимателю назначили 40 тысяч рублей штрафа.

Справка

Листерии — род грамположительных палочковидных бактерий. Некоторые виды являются возбудителями заболеваний животных и человека.

Listeria monocytogenes — единственный вид, считающийся патогенным для человека. У человека листерии могут вызывать такие заболевания как менингит, септицемия, энцефалит и провоцировать выкидыши.


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