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9:39, 23 августа 2019 99
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Тамбовчанке дали семь лет колонии за убийство любовника

Тамбовчанке дали семь лет колонии за убийство любовника

Фото: Pixabay.com

Тамбовчанке дали семь лет колонии за убийство любовника. Об этом сообщили в региональном следкоме.

Суд установил, что 21 апреля в квартире дома на улице Авиационной 42-летняя женщина поругалась с сожителем из-за того, что тот мешал ей смотреть телевизор. В ответ на оскорбление он удалил любовницу по лицу.

«После женщина схватила нож и нанесла сожителю один удар в область грудной клетки», — рассказали следователи, уточнив, что 35-летнего потерпевший умер на месте.

Подсудимую признали виновной по части 2 статьи 105 УК («Убийство») и приговорили к семи годам колонии общего режима.


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