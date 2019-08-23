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Фото: Pixabay.com
Тамбовчанке дали семь лет колонии за убийство любовника. Об этом
Суд установил, что 21 апреля в квартире дома на улице Авиационной 42-летняя женщина поругалась с сожителем из-за того, что тот мешал ей смотреть телевизор. В ответ на оскорбление он удалил любовницу по лицу.
«После женщина схватила нож и нанесла сожителю один удар в область грудной клетки», — рассказали следователи, уточнив, что 35-летнего потерпевший умер на месте.
Подсудимую признали виновной по части 2 статьи 105 УК («Убийство») и приговорили к семи годам колонии общего режима.
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