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14:35, 23 августа 2019 266
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Рязанские приставы «потушили пожар» в управлении

Рязанские приставы «потушили пожар» в управлении

В среду, 21 августа, в региональном управлении судебных приставов прошли учения. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

По плану тренировки задымление возникло на пятом этаже. Дежурный смены сообщил о произошедшем в пожарную часть, отдал распоряжения помощникам по эвакуации сотрудников и «отключил» электричество.

Приставы закрыли окна, выключили электроприборы, взяли личные вещи, документы и отправились на сбор через запасной выход. Эвакуация заняла меньше пяти минут.

И.о. руководителя управления Валерий Раев опросил работников и провел инструктаж по правилам эвакуации, а также напомнил о правилах использования средств пожаротушения.


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