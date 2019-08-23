Рязанские приставы «потушили пожар» в управлении

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В среду, 21 августа, в региональном управлении судебных приставов прошли учения. Об этом сообщила
По плану тренировки задымление возникло на пятом этаже. Дежурный смены сообщил о произошедшем в пожарную часть, отдал распоряжения помощникам по эвакуации сотрудников и «отключил» электричество.
Приставы закрыли окна, выключили электроприборы, взяли личные вещи, документы и отправились на сбор через запасной выход. Эвакуация заняла меньше пяти минут.
И.о. руководителя управления Валерий Раев опросил работников и провел инструктаж по правилам эвакуации, а также напомнил о правилах использования средств пожаротушения.
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