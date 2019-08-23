Рязанские метеорологи купят иномарку за два миллиона

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ФБУ «Рязанский ЦСМ» купит иномарку за два миллиона. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.
Учреждение намерено приобрести Toyota Camry комплектации «Элеганс Safety».
Объем двигателя автомобиля 2,5 литра и мощность 181 лошадиных сил.
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Итоги масштабного бизнес-мероприятия подвел руководитель Рязанского Центра поддержки экспорта Анатолий Маркин.