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19:44, 23 августа 2019 197
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Рязанская область присоединится к Всероссийской акции «Ночь кино»

Рязанская область присоединится к Всероссийской акции «Ночь кино»

В субботу, 24 августа, в Рязанской области пройдет «Ночь кино». Об этом сообщил сайт правительства региона.

В рамках проекта предусмотрен киномарафон, где покажут фильмы, отобранные в ходе Всероссийского голосования. Это картины: «Балканский рубеж» Андрея Волгина, «Домовой» Евгения Бедарева и «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» Ильи Куликова.

Ленты можно будет увидеть с 20:00 в кинозалах:

  • Кораблинского Дворца культуры;
  • Октябрьского Дома культуры в Михайлове;
  • Городского культурно-досугового центра в Рыбном;
  • Муниципального культурного центра в Сасове;
  • Дворца культуры имени Ленина в Скопине;
  • Шиловского РДК;
  • кинотеатре «Марс» (Касимов);
  • кинотеатре «Люксор» (Рязань).

Показы пройдут на бесплатной основе.


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