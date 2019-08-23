Рязанская область присоединится к Всероссийской акции «Ночь кино»

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В субботу, 24 августа, в Рязанской области пройдет «Ночь кино». Об этом сообщил
В рамках проекта предусмотрен киномарафон, где покажут фильмы, отобранные в ходе Всероссийского голосования. Это картины: «Балканский рубеж» Андрея Волгина, «Домовой» Евгения Бедарева и «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» Ильи Куликова.
Ленты можно будет увидеть с 20:00 в кинозалах:
Показы пройдут на бесплатной основе.
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