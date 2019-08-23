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16:26, 23 августа 2019 254
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Рязанец на несколько часов оставил в машине младенца в жару

Рязанец на несколько часов оставил в машине младенца в жару

В Рязани мужчина на несколько часов оставил в машине двух детей. Об этом сообщила очевидец в группе «Женская Рязань» «ВКонтакте».

Автор сообщения отметила, что заметила в машине малыша 3-5 месяцев и мальчика 4-5 лет, при этом, окна автомобиля были закрыты.

«С мальчика ручьями льется пот, у него в руках телефон, но он мечется по машине и почему-то не звонит», — написала девушка.

Она отметила, что машина стояла на солнце при 30-градусной жаре. Девушка попросила мальчика дать ей телефон, тот сообщил ей имена родителей.

Автор позвонила по некоторым номерам, после чего нашелся отец ребенка. Мужчина пришел к автомобилю и «начал доказывать, что когда машину парковал, солнца не было».

«Матом на нас не орал, но держался грубо на наши крики о его „разумности“. Попросили его срочно дать детям воды, но он завел машину и быстро уехал», — добавила девушка.

Она призвала рязанцев быть внимательными и не оставлять детей одних в машине в жару.


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