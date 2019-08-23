«Ростелеком» развернул бесплатный Wi-Fi на «Спасской башне»

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В шестой раз «Ростелеком» стал официальным партнером Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», который стартовал на Красной площади в Москве 23 августа и завершится 1 сентября.
На время фестиваля «Ростелеком» обеспечил организаторов и посетителей мероприятия бесплатным доступом в интернет. Для этого специалисты компании установили на Красной площади 30 точек доступа, которые обеспечили ее бесшовное покрытие.
«Доступ в сеть возможен на скорости до 1.3 Гб/сек по технологии Wi-Fi стандарта 802.11ac. Такое техническое решение позволяет подключаться к сети до шести тысяч пользователей одновременно, которые могут свободно перемещаться по фестивальной площадке, сохраняя стабильное соединение», — рассказали в пресс-службе компании.
«Наши решения позволяют развернуть качественное покрытие беспроводным доступом в сеть на мероприятиях любого уровня. Сервис „Wi-Fi для бизнеса“ от „Ростелекома“ гарантирует полное соблюдение российского законодательства и предоставляет клиенту широкий спектр возможностей. Благодаря этой услуге уже шестой год подряд гости „Спасской башни“ пользуются бесшовным доступом в интернет без сбоев и неполадок. Как и в прошлом году, на фестивале мы используем специальное решение, которое позволяет подключиться к Wi-Fi даже иностранным гостям, пройдя авторизацию со своих мобильных устройств», — прокомментировал вице-президент — директор Макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» Дмитрий Ким.
Отмечается, что для подключения к сети Wi-Fi пользователям необходимо выбрать из списка сеть ST_MAIN, авторизоваться с помощью кода, который направят на телефон в виде SMS, либо с помощью логина/пароля, выданного иностранным участникам фестиваля.
По данным организаторов XII Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», его планируют посетить несколько десятков тысяч зрителей, миллионы телезрителей увидят телевизионную трансляцию.
«На одиннадцатом фестивале в 2018 году за десять дней праздника гости сгенерировали почти 200 Гб трафика, что соответствует примерно десяти тысячам фотографий или двум суткам мобильного видео», — добавили в компании.
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