«Ростелеком» предложил рязанской молодежи проверить интернет-грамотность

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«Ростелеком» объявил о старте регистрации на VIII Всероссийский онлайн-чемпионат по игре «Изучи интернет — управляй им». К участию приглашаются рязанские школьники и студенты до 18 лет.
Соревнования пройдут в индивидуальном и командном зачетах. Регистрация продлится до 6 ноября. Организатор проекта — Координационный центр национальных доменов .RU/.РФ при поддержке ПАО «Ростелеком».
«Всероссийский онлайн-чемпионат для школьников и студентов — часть социально-просветительского проекта „Изучи интернет — управляй им!“, главная цель которого — повышение уровня цифровой грамотности начинающих пользователей сети», — рассказали в пресс-службе компании.
Соревнования стартуют 7 ноября и пройдут в режиме онлайн на
«Мы активно поддерживаем талантливую молодежь, особенно в сфере развития ИТ-компетенций. Для подрастающего поколения, увлеченного информационными технологиями, чемпионат не только позволит найти применение своим знаниям, но и станет первым шагом для профессионального становления в будущем», — прокомментировал директор рязанского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Карташов.
Тема Чемпионата-2019 — домены и доменная индустрия: в заданиях отражены принципы управления, структура, технологии, история и события отрасли; один из наборов игр посвящен 25-летию домена .RU.
Подготовка к соревнованиям пройдет осенью на официальных страницах Чемпионата в Facebook и «ВКонтакте».
«Те, кто планирует побить рекорд или улучшить счет в Чемпионате, могут выполнить дополнительные задания: подготовить инфографику о Рунете или опубликовать новости о проведении Чемпионата в соцсетях, школьных или городских СМИ. За качественное выполнение любого из заданий участники получат бонусные баллы», — рассказали в коспании.
Итоги Чемпионата подведут 5 декабря. Лидеры индивидуального и командного зачета получат дипломы и ценные призы:
Поощрительные призы от организаторов и партнеров Чемпионата достанутся также игрокам, занявшим места в первой десятке. Каждый участник получит именной онлайн-сертификат.
«Основа проекта „Изучи интернет — управляй им!“ — образовательный портал „Знания“, где в интерактивной форме представлена информация об истории и устройстве интернета, функционировании ключевых IT-сервисов, правилах безопасного поведения в сети и многом другом. Для проверки и закрепления полученных знаний все желающие могут принимать участие в онлайн-викторине или скачать бесплатное мобильное приложение с тестами», — поделились представители компании.
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