Россиян предупредили об угрозе смертельных лихорадок из-за комаров

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Вдоль Черноморского побережья и в Крыму распространились переносчики смертельных болезней, которые в дальнейшем могут переселиться в центральную часть России. Об этом пишут «
Отмечается, что эпидемия может охватить целый регион. В Роспотребнадзоре сообщили, что лихорадкой Западного Нила на Кубани заболели семь человек.
По словам ученых, на черноморском побережье распространились популяции двух видов комаров — переносчиков лихорадок.
Специалисты отмечают, что насекомые мигрируют на север из-за глобального потепления.
Укусы переносчиков могут вызвать лихорадки Денге, Чикунгунья, Зика, а также желтую лихорадку.
По словам врачей, все эти болезни смертельно опасны и быстро распространяются.
Кроме того, комары могут переносить личинки нитчатых червей, вызывающих серьезные поражения внутренних органов у людей и животных.
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