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9:37, 23 августа 2019 184
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Россиян предупредили об угрозе смертельных лихорадок из-за комаров

Россиян предупредили об угрозе смертельных лихорадок из-за комаров

Вдоль Черноморского побережья и в Крыму распространились переносчики смертельных болезней, которые в дальнейшем могут переселиться в центральную часть России. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на эпидемиологов.

Отмечается, что эпидемия может охватить целый регион. В Роспотребнадзоре сообщили, что лихорадкой Западного Нила на Кубани заболели семь человек.

По словам ученых, на черноморском побережье распространились популяции двух видов комаров — переносчиков лихорадок.

Специалисты отмечают, что насекомые мигрируют на север из-за глобального потепления.

Укусы переносчиков могут вызвать лихорадки Денге, Чикунгунья, Зика, а также желтую лихорадку.

По словам врачей, все эти болезни смертельно опасны и быстро распространяются.

Кроме того, комары могут переносить личинки нитчатых червей, вызывающих серьезные поражения внутренних органов у людей и животных.


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