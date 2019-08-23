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16:29, 23 августа 2019 269
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Репутация дороже. Рязанский застройщик не пожалел 12 миллионов на переделку бракованного фундамента многоэтажки

Репутация дороже. Рязанский застройщик не пожалел 12 миллионов на переделку бракованного фундамента многоэтажки

В мае этого года строительный Союз «Светлый» готовился вывести на рынок новый жилой комплекс «Лайт хаус» на улице Мервинской. Один из важнейших видов работ, предшествующий старту продаж — заливка фундаментной плиты.

Казалось бы, процесс был продуман до мелочей. Бетон закупили у надежного партнера, работающего на современном импортном оборудовании. Заливка плиты прошла успешно.

«Через неделю мы провели экспертизу, определяющую прочность бетона, — рассказал RZN.info совладелец „Светлого“ Константин Майбаум. — На некоторых участках она составляла менее 50 процентов вместо положенных 70».

Для проверки точности проведенного исследования застройщик привлек еще одну экспертную организацию, но результат оказался аналогичным. Фактически вместо 25-й марки бетона компания получила 15-ю, совершенно не рассчитанную на нагрузку, которую создает 16-этажное здание.

«Мы связались с поставщиком, он признал свою ошибку и предложил укрепить бетон специальным покрытием, либо частично демонтировать саму плиту, — пояснил Константин Майбаум. — Но этот вариант мы сочли неприемлемым, так как безопасность проживания людей в такой ситуации гарантировать невозможно».

В итоге застройщик решил демонтировать уже залитый фундамент с помощью спецтехники и закупить более качественный бетон для продолжения строительства

«Мы потратили на разрушение плиты и заливку нового фундамента 12 миллионов рублей. Это немалая сумма, но репутация компании и жизнь новоселов гораздо важнее. Сейчас строительство жилого комплекса и продажи квартир идут в плановом режиме», — заключил собеседник.


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