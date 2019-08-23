Прокуратура нашла нарушения в качестве питьевой воды в Сасовском районе

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Сасовском районе нашли нарушения в качестве питьевой воды. Об этом сообщил
9 июля специалисты провели отбор проб в селе Фроловское Сасовского района. Установлено отклонение от допустимых величин по мутности, цветности и некторым другим параметрам.
Жителей села не обеспечивали качественной питьевой водой с середины июня 2019 года. Причиной этого стала авария на артезианской скважине.
Также стало известно, что администрация Сасовского района не информировала население села Фроловское об ухудшении качества воды в СМИ и интернете, как этого требует закон.
В адрес главы администрации внесли представление, которое находится на рассмотрении. Директора МКП «ЖКХ Сасовского района» оштрафовали.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПод Обнинском оставшаяся дома одна девочка выпала из окна
|
cледующая новость →Калужане развернули на Театральной площади 28 огромных флагов
Итоги масштабного бизнес-мероприятия подвел руководитель Рязанского Центра поддержки экспорта Анатолий Маркин.