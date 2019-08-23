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11:49, 23 августа 2019 230
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Прокуратура нашла нарушения в качестве питьевой воды в Сасовском районе

Прокуратура нашла нарушения в качестве питьевой воды в Сасовском районе

В Сасовском районе нашли нарушения в качестве питьевой воды. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

9 июля специалисты провели отбор проб в селе Фроловское Сасовского района. Установлено отклонение от допустимых величин по мутности, цветности и некторым другим параметрам.

Жителей села не обеспечивали качественной питьевой водой с середины июня 2019 года. Причиной этого стала авария на артезианской скважине.

Также стало известно, что администрация Сасовского района не информировала население села Фроловское об ухудшении качества воды в СМИ и интернете, как этого требует закон.

В адрес главы администрации внесли представление, которое находится на рассмотрении. Директора МКП «ЖКХ Сасовского района» оштрафовали.


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