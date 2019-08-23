Представители калужских профсоюзов обсудили социальное партнерство с коллегами из ЦФО

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Представители независимых профсоюзов ЦФО обсудили социальное партнерство. Встречу организовали в Липецке, в ней участвовал депутат калужского Заксобрания, председатель областного Совета профсоюзов Александр Гречанинов,
Участники обсудили молодежную политику, информационную работу и развитие социального партнерства. Гречанинов отметил, что некоторый опыт коллег следует перенять калужанам.
«В частности, очень понравилась идея региональной телепередачи „Славим человека труда!“. Хотелось бы создать аналогичный проект в Калужской области», — сказал он.
Также Гречанинов оценил конкурс «Молодой профсоюзный лидер», который ежегодно проводят в Липецке. По мнению депутата, он вызовет интерес молодых калужан.
«Хотелось бы отметить, что наша область, в свою очередь, демонстрирует значительные успехи в сфере развития социального партнерства», — подчеркнул он и привел в качестве примера соглашение, которое заключили «Калужский областной совет профсоюзов», объединение работодателей и правительство. Эта договоренность устанавливает минимальную зарплату в размере величины прожиточного минимума.
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