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Фото: Pixabay.com
Пьяный житель Вязников до смерти забил мать. Об этом
Следователи установили, что 39-летний безработный мужчина злоупотреблял алкоголем и жил с матерью на ее пенсию.
«Отношения между ними чаще всего носили конфликтный характер, поскольку женщина пыталась вразумить взрослого сына», — пояснили в СК.
9 августа во время очередной ссоры подозреваемый избил 67-летнюю женщину. Та умерла в больнице через несколько дней.
На 39-летнего владимирца завели уголовное дело по части 4 статьи 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Его арестовали.
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