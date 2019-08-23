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22:40, 23 августа 2019 64
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Названы регионы России с самыми высокими зарплатами чиновников

Названы регионы России с самыми высокими зарплатами чиновников

Названы регионы России с самыми высокими зарплатами чиновников. Такие данный опубликовал РБК со ссылкой на Росстат.

Самые высокие зарплаты получают муниципальные управленцы в Ямало-Ненецком (133 тысячи рублей) и Ханты-Мансийском (97 тысяч рублей) автономных округах. При этом самые низкие выплаты у их коллег в Псковской области и Забайкальском крае.

В абсолютном выражении на Ямале чиновники зарабатывают в семь раз больше, чем в Пскове (18 тысяч рублей).

При этом только в 14 из 85 субъектов муниципальные госслужащие зарабатывают больше, чем средний местный житель.

Зарплата столичных чиновников составляет 91 тысячи рублей, петербургских — 56 тысяч.


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