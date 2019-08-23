Начало суда над продававшей детские вещи рязанкой затягивается из-за большого числа потерпевших

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Начало суда над рязанкой, продававшей детские вещи, затягивается из-за большого числа потерпевших. В пятницу, 23 августа, заседание вновь перенесли.
По делу проходят 294 потерпевших, из которых 124 пожелали не участвовать в деле. Шесть человек явились на заседание, троих представлял адвокат.
Остальных известили о начале дела, но ответа от них пока не последовало.
«Количество потерпевших очень большое и пока всех не известим, пока все не придут или не обратятся с заявлением — начало судебного заседания будет откладываться», — отметила судья.
По версии следствия, с октября 2015 года по декабрь 2016 года подсудимая в «Одноклассниках»
Напомним, ранее подсудимая была фигурантом еще одного уголовного дела. В 2011 году она родила и
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьКалужане развернули на Театральной площади 28 огромных флагов
|
cледующая новость →В Тамбовской области «КамАЗ» прицепом «вытолкнул» легковушку в кювет, двое погибли
В июле 2019 года в жилищном законодательстве произошли изменения.