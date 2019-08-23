Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:40, 23 августа 2019 626
 0    0

Начало суда над продававшей детские вещи рязанкой затягивается из-за большого числа потерпевших

Начало суда над продававшей детские вещи рязанкой затягивается из-за большого числа потерпевших

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Начало суда над рязанкой, продававшей детские вещи, затягивается из-за большого числа потерпевших. В пятницу, 23 августа, заседание вновь перенесли.

По делу проходят 294 потерпевших, из которых 124 пожелали не участвовать в деле. Шесть человек явились на заседание, троих представлял адвокат.

Остальных известили о начале дела, но ответа от них пока не последовало.

«Количество потерпевших очень большое и пока всех не известим, пока все не придут или не обратятся с заявлением — начало судебного заседания будет откладываться», — отметила судья.

По версии следствия, с октября 2015 года по декабрь 2016 года подсудимая в «Одноклассниках» продавала детскую одежду и коляски. Покупатели вместе с заказом делали 100-процентную предоплату, но так и не получали обещанные товары.

Напомним, ранее подсудимая была фигурантом еще одного уголовного дела. В 2011 году она родила и убила своего ребенка в комнате общежития, а тело положила в морозилку. Позже она отдала труп соседям, сказав, что это мясо животного. Тогда дело завершилось примирением сторон.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
Рязанские теплосети объяснили, как изменились сроки передачи показаний счетчиков

Рязанские теплосети объяснили, как изменились сроки передачи показаний счетчиков

В июле 2019 года в жилищном законодательстве произошли изменения.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:48, 17 августа 2019 49 577
На Солотчинском мосту произошло серьезное ДТП. Фото
14:31, 10 августа 2019 36 828
Пробки, тучи, самолеты. Под Рязанью прошел «Авиамикс»
22:06, 17 августа 2019 29 322
На Солотчинском мосту произошло еще одно ДТП
15:34, 17 августа 2019 27 134
На следующей неделе в Рязанскую область вернется жара. Прогноз погоды
17:22, 17 августа 2019 26 599
Появилось видео с места ДТП на Солотчинском мосту
Все новости
Голосования

Кто станет мэром Рязани?

Окончание опроса: 26.08.2019
Архив голосований
Форум