Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:37, 23 августа 2019 167
 0    0

На Солотчинском мосту установили дорожные камеры

На Солотчинском мосту установили дорожные камеры

На Солотчинском мосту установили дорожные камеры. Об этом журналисту RZN.info сообщил очевидец.

На данный момент максимальная скорость движения по мосту составляет 50 километров в час.

Напомним, ранее на Солотчинском мосту установили знаки ограничения скорости. Это сделали после двух ДТП, произошедших на мосту в субботу, 17 августа.

Днем там столкнулись пять автомобилей. Погиб один человек, пострадали восемь, двое из которых — несовершеннолетние. Возбуждено уголовное дело.

С места аварии появились фото и видео.

Вечером произошла еще одна авария, в которой пострадали пять человек.

В полиции заявили, что оба ДТП произошли из-за скользкой поверхности покрытия моста.

После произошедшего водителей попросили снижать скорость при проезде через мост.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
В Рязани завершились «Дни международного бизнеса». Итоги форума

В Рязани завершились «Дни международного бизнеса». Итоги форума

Итоги масштабного бизнес-мероприятия подвел руководитель Рязанского Центра поддержки экспорта Анатолий Маркин.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:48, 17 августа 2019 49 845
На Солотчинском мосту произошло серьезное ДТП. Фото
14:31, 10 августа 2019 36 931
Пробки, тучи, самолеты. Под Рязанью прошел «Авиамикс»
22:06, 17 августа 2019 29 357
На Солотчинском мосту произошло еще одно ДТП
15:34, 17 августа 2019 27 171
На следующей неделе в Рязанскую область вернется жара. Прогноз погоды
17:22, 17 августа 2019 26 699
Появилось видео с места ДТП на Солотчинском мосту
Все новости
Голосования

Кто станет мэром Рязани?

Окончание опроса: 26.08.2019
Архив голосований
Форум