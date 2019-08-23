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На проект Рпенского проезда во Владимире выделили 15 миллионов. Об этом в пятницу, 23 августа,
Протяженность проезда составит 2,2 километра от улицы Мира до улицы Жуковского. Геологические и археологические исследования за заказу администрации города провели в 2016 году.
Стоимость самих работ определят по результатам разработки проектной документации и положительного заключения экспертизы.
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В июле 2019 года в жилищном законодательстве произошли изменения.