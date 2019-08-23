Молодежь предложила создать в Брянске площадь флага

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Молодежь предложила создать в Брянске площадь Государственного флага. С инициативой выступили члены регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России»,
Лидер брянских молодогвардейцев Никита Концевой рассказал, что в день 350-летия триколора, 22 августа, активисты опросили горожан и выяснили, что большинство положительно относятся к «появлению нового символического места в городе, которое будет олицетворять современную Россию».
По словам Концевого, «Молодая гвардия» сейчас готовит обращение к органам власти.
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