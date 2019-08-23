Кремль анонсировал «важное заявление» Путина

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Kremlin.ru
В Кремле заявили, что в скором времени Владимир Путин сделает «важное заявление». Об этом передает
«Путин сделает важное заявление. В самое ближайшее время оно будет опубликовано», — сказал он.
Представитель президента анонсировал заявление после встречи Путина с членами Совета безопасности по теме Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Песков добавил, что в основном обсуждалась проблематика договора из-за недавних испытания США ракет среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.
Отметим, что в середине августа американские военные впервые протестировали крылатую ракету, которая способна поражать цели на расстояния, запрещенные договором.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПьяный житель Вязников до смерти забил мать
|
cледующая новость →В Рязани отметили День государственного флага. Фото
О том, как сочетать высокий уровень сервиса, доступную стоимость товара и безупречную репутацию, мы побеседовали с руководителем салонов «Мой взгляд» и «MonView».