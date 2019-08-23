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16:02, 23 августа 2019 149
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Кремль анонсировал «важное заявление» Путина

Кремль анонсировал «важное заявление» Путина

Фото: Kremlin.ru

В Кремле заявили, что в скором времени Владимир Путин сделает «важное заявление». Об этом передает РБК со ссылкой на пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

«Путин сделает важное заявление. В самое ближайшее время оно будет опубликовано», — сказал он.

Представитель президента анонсировал заявление после встречи Путина с членами Совета безопасности по теме Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Песков добавил, что в основном обсуждалась проблематика договора из-за недавних испытания США ракет среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.

Отметим, что в середине августа американские военные впервые протестировали крылатую ракету, которая способна поражать цели на расстояния, запрещенные договором.


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