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В четверг, 22 августа, калужане развернули на Театральной площади 28 огромных флагов. Об этом
Горожане растянули триколор, флаг области и полотнище из флагов всех 26 муниципалитетов. Председатель Заксобрания Виктор Бабурин отметил, что День флага в стране отмечают сравнительно недавно. Он выразил надежду, что скоро праздник «займет важное место в нашей жизни».
«Сегодня каждый субъект получил право иметь собственную символику, каждый муниципалитет, а их у нас 26, имеет свой флаг. „Молодая гвардия“ и Молодежный парламент при Законодательном Собрании предложили установить традицию, и в этот день одновременно с Российским триколором, разворачивать полотнище, составленное из флагов наших муниципалитетов», — сказал Бабурин.
Напомним, в честь праздник по городу организовали
Фото с
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