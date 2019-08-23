Хоккеиста Евгения Кузнецова отстранили на четыре года

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Фото: Ru.wikipedia.org
Международная федерация по хоккею отстранила Евгения Кузнецова за кокаин в допинг-пробе спортсмена. Об этом сообщил
Кокаин нашли в допинг-пробе, которую взяли 26 мая 2019 года на чемпионате мира по хоккею.
Кузнецов попросил не вскрывать анализ пробы B, его отстранили с 13 июня 2019 года до 12 июня 2023 года.
«ФХР будет внимательно следить за развитием событий и примет все необходимые меры в соответствии с кодексом ВАДА, общероссийскими антидопинговыми правилами и требованиями ИИХФ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Евгений Кузнецов добровольно обратился за помощью в НХЛ и согласился регулярно проходить тестирование.
Напомним, в этом году сборная России
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