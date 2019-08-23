Директора строительной компании оштрафовали на два миллиона за оплату отдыха Харибутовой

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Директора строительной компании оштрафовали на два миллиона рублей за оплату отдыха бывшего архитектора Рязани Натальи Харибутовой. Об этом сообщает сайт Генпрокуратуры.
Для Харибутовой за общее покровительство организовывали турпоездки в Таиланд, Малайзию и Турцию.
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Итоги масштабного бизнес-мероприятия подвел руководитель Рязанского Центра поддержки экспорта Анатолий Маркин.