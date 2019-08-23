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11:00, 23 августа 2019 291
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Директора строительной компании оштрафовали на два миллиона за оплату отдыха Харибутовой

Директора строительной компании оштрафовали на два миллиона за оплату отдыха Харибутовой

Директора строительной компании оштрафовали на два миллиона рублей за оплату отдыха бывшего архитектора Рязани Натальи Харибутовой. Об этом сообщает сайт Генпрокуратуры.

Для Харибутовой за общее покровительство организовывали турпоездки в Таиланд, Малайзию и Турцию.

Саму чиновницу признали виновной в получении взятки в значительном, крупном и особо крупном размерах (часть 2, пункт «в» части 5 и часть 6 статьи 290 УК) и назначили штраф в пять миллионов рублей, а также лишили права занимать административные должности на шесть лет.


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