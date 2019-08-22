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15:08, 22 августа 2019 100
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Жители Тульской области смогут обратится в управляющую компанию с помощью единого онлайн-сервиса

Жители Тульской области смогут обратится в управляющую компанию с помощью единого онлайн-сервиса

Жители Тульской области смогут обратится в управляющую компанию с помощью единого онлайн-сервиса. Об этом сообщил сайт правительства региона.

Презентация «Единой диспетчерской службы государственной жилищной инспекции» (ЕДС ГЖИ) прошла в четверг, 22 августа.

Начальник инспекции Леонид Ивченко сообщил, что система разработана по поручению Губернатора Алексея Дюмина. Основная цель сервиса — обеспечить прямое взаимодействие жителей с управляющими компаниями.

В систему включены все управляющие компании региона (198 организаций).

Для работы в системе разработали классификатор вопросов, подлежащих оперативному решению.

Среди возможных обращений: неисправное освещение в подъезде, уборка подъезда, уход за зелеными насаждениями и уборка придомовой территории, вопросы качества водоснабжения, и так далее.

«Управляющая компания сразу же получает заявку и не позднее чем за три рабочих дня размещает информацию с подтверждением выполненных работ», — пояснил Леонид Ивченко.

Тестирование сервиса уже завершено. Воспользоваться им можно по ссылке.


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