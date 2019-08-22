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Жители Тульской области смогут обратится в управляющую компанию с помощью единого онлайн-сервиса. Об этом сообщил
Презентация «Единой диспетчерской службы государственной жилищной инспекции» (ЕДС ГЖИ) прошла в четверг, 22 августа.
Начальник инспекции Леонид Ивченко сообщил, что система разработана по поручению Губернатора Алексея Дюмина. Основная цель сервиса — обеспечить прямое взаимодействие жителей с управляющими компаниями.
В систему включены все управляющие компании региона (198 организаций).
Для работы в системе разработали классификатор вопросов, подлежащих оперативному решению.
Среди возможных обращений: неисправное освещение в подъезде, уборка подъезда, уход за зелеными насаждениями и уборка придомовой территории, вопросы качества водоснабжения, и так далее.
«Управляющая компания сразу же получает заявку и не позднее чем за три рабочих дня размещает информацию с подтверждением выполненных работ», — пояснил Леонид Ивченко.
Тестирование сервиса уже завершено. Воспользоваться им можно по
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