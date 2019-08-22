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10:17, 22 августа 2019 220
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Житель Дзержинского района пойдет под суд за мошенничество

Житель Дзержинского района пойдет под суд за мошенничество

Житель Дзержинского района пойдет под суд за мошенничество с использованием электронных средств платежа. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

Установлено, что 25-летний мужчина и потерпевший выпивали. Когда спиртное закончилось, заявитель отдал подсудимому свою банковскую карту и попросил приобрести в магазине бутылку водки. Мужчина сходил в магазин и застолье продолжилось.

Когда владелец карты задремал, подсудимый забрал карту и уехал домой.

Зная, что с ее помощью можно оплачивать покупки стоимостью до тысячи рублей без введения пин-кода, молодой человек посетил несколько торговых точек, а также заказал себе на дом доставку еды. В общей сложности он потратил около шести тысяч рублей.

Заведено уголовное дело по части 2 статьи 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа).


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