За неуплату алиментов у рязанца забрали «Рено Логан»

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Фото: Pixabay.com
В середине июля судебные приставы арестовали у рязанца Renault Logan. Об этом сообщил сайт регионального УФССП.
Мужчина задолжал по алиментам 430 тысяч.
Через месяц после ареста машины он полностью выплатил долг и предоставил справки с работы, чтобы алименты взыскивали с его зарплаты.
Приставы напомнили, что по закону они могут арестовать имущество, если долг превышает три тысячи рублей.
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