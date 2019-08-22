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16:53, 22 августа 2019 81
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Владимирских учителей обяжут сдавать экзамены на профпригодность

Владимирских учителей обяжут сдавать экзамены на профпригодность

Владимирских учителей обяжут сдавать экзамены на профпригодность. Об этом сообщил сайт владимирских Ведомостей.

Речь идет об обязательной сдаче экзамена в виде тестирования по предмету.

Предлагается и введение экзамена для выпускников педагогических вузов при приеме на работу в школы.

Подобная модель уже тестируется в 11 регионах России, в том числе и в Рязанской области.


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