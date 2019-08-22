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Владимир Киселев поздравил жителей региона с Днем российского флага. Прямую речь председателя заксобрания Владимирской области опубликовал
«Поздравляю вас с Днем государственного флага! Российский триколор — один из государственных символов нашей страны. Мы равняемся на него, когда принимаем важные международные решения, несем службу, празднуем наши победы.
Благородство, верность и мужество — с этими важнейшими человеческими качествами ассоциируются цвета государственного флага. Недаром нести флаги и знамена с давних времен поручали самым достойным людям. Пусть в каждой семье растут свои знаменосцы! А в вашей жизни будет больше поводов для гордости за свой регион и за свою страну», — написал Киселев.
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В большинстве случаев периодичность поверки однофазных электросчетчиков, установленных в квартирах, составляет 16 лет.