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11:34, 22 августа 2019 419
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В школьную программу предложили включить уроки по Dota 2 и FIFA

В школьную программу предложили включить уроки по Dota 2 и FIFA

Фото: Pixabay.com

АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) предложил включить в факультативы для школьников ряд киберспортивных дисциплин. В список попали игры Dota 2, Hearthstone, Dota Underlords, FIFA 19, World of Tanks, в также игры Minecraft и CodinGame, пишет РБК.

Эксперты считают, что эти компьютерные игры развивают навыки логики, скорости реакции и стратегического мышления. По большинству из них проводят крупные турниры и чемпионаты.

Отмечается, что специалисты при выборе игр учитывали их популярность, поддержку разработчиками, а также возрастную маркировку 14+.


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