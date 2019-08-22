В школьную программу предложили включить уроки по Dota 2 и FIFA

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) предложил включить в факультативы для школьников ряд киберспортивных дисциплин. В список попали игры Dota 2, Hearthstone, Dota Underlords, FIFA 19, World of Tanks, в также игры Minecraft и CodinGame,
Эксперты считают, что эти компьютерные игры развивают навыки логики, скорости реакции и стратегического мышления. По большинству из них проводят крупные турниры и чемпионаты.
Отмечается, что специалисты при выборе игр учитывали их популярность, поддержку разработчиками, а также возрастную маркировку 14+.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанец отсудил у управляющей компании больше 140 тысяч за залитие квартиры
|
cледующая новость →Тамбовский университет нарушил закон о карантине растений
В июле 2019 года в жилищном законодательстве произошли изменения.