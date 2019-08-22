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В Рязанской области появится фонд защиты дольщиков. Соответствующий проект постановления опубликовали на сайте правительства в среду, 21 августа.
Некоммерческая организация займется финансированием рязанских недостроев с помощью субсидий из областного бюджета. Штат фонда не превысит 15 человек.
Курировать работу учреждения будет региональный минстрой. Фонд начнет свою работу с сентября.
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