В пятницу в Рязанской области ожидается до +25 градусов. Прогноз погоды

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В пятницу, 23 августа, в Рязанской области ожидается до +25 градусов. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, будет переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Днем без осадков.
Ветер западный, северо-западный, 5-10 метров в секунду, ночью при грозе местами порывы 12-17 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +11, +16 градусов, днем +20, +25 градусов.
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В июле 2019 года в жилищном законодательстве произошли изменения.