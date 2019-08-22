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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
В четверг, 22 августа, в Подмосковье опрокинулся автобус, пострадали восемь человек. Авария произошла в 6:30 на 69 километре дороги М-9 «Балтия», передает
Автобус ехал по маршруту «Псков — Москва». Предварительно, водитель уснул за рулем и съехал в кювет.
По данным ГИБДД, в салоне было 14 пассажиров. В МС утверждают, что водитель вез 20 человек, из них шестеро пострадали.
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Итоги масштабного бизнес-мероприятия подвел руководитель Рязанского Центра поддержки экспорта Анатолий Маркин.