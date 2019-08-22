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В Липецке за взятку задержали федерального чиновника. Об этом сообщил
По версии следствия, начальник отдела Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Липецкой области получил от предпринимателя взятку и не стал фиксировать нарушения.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, за незаконные действия).
Подозреваемый задержан, следствием решается вопрос об избрании меры пресечения.
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