В кузбасском селе возбудили два дела после массовой драки местных жителей и цыган

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В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с цыганами ввели ОМОН. Полиция продолжает поддерживать там порядок, сообщил портал
Драка произошла из-за девушек. Цыгане приставали к местным девушкам и это возмутило местных жителей. Во время драки использовали ножи, несколько человек получили ранения.
Для спасения одного из жителей привлекали санавиацию. Отмечается, что в драке поучаствовали около 20 человек.
Полиция задержала ранее судимого мужчину, который ранил ножом двух сельчан, возбуждены два уголовных дела.
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