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13:20, 22 августа 2019 280
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В Касимове ограбили уснувшую на остановке девушку

В Касимове ограбили уснувшую на остановке девушку

В Касимове ограбили уснувшую на остановке девушку. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 19-летняя местная жительница. По ее словам, поздно вечером она задремала на остановке, и из кармана куртки пропали телефон, пауэрбэнк и полторы тысячи рублей.

Оперативники посмотрели запись с камеры видеонаблюдения, находящейся на соседнем здании. На ней они увидели двух мужчин. Правоохранители сразу узнали 24-летнего местного жителя, ранее судимого за кражу.

Он рассказал про своего 22-летнего приятеля из соседнего поселка, с которым прогуливался в этот вечер. Оказалось, что его товарищ причастен к краже.

Подозреваемого задержали. У него обнаружили пропавшие вещи.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по части 2 статьи 58 УК.


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