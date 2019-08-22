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В Касимове ограбили уснувшую на остановке девушку. Об этом сообщила пресс-служба
В полицию обратилась 19-летняя местная жительница. По ее словам, поздно вечером она задремала на остановке, и из кармана куртки пропали телефон, пауэрбэнк и полторы тысячи рублей.
Оперативники посмотрели запись с камеры видеонаблюдения, находящейся на соседнем здании. На ней они увидели двух мужчин. Правоохранители сразу узнали 24-летнего местного жителя, ранее судимого за кражу.
Он рассказал про своего 22-летнего приятеля из соседнего поселка, с которым прогуливался в этот вечер. Оказалось, что его товарищ причастен к краже.
Подозреваемого задержали. У него обнаружили пропавшие вещи.
В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по части 2 статьи 58 УК.
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