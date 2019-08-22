В Калужской области задержали москвича, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере

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В Калуге задержали жителя Москвы, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщил
По версии следствия, 53-летний мужчина являлся руководителем общества с ограниченной ответственностью. Он использовал поддельные документы и оформил в одном из банков Обнинска кредит на имя своей знакомой.
Таким образом подсудимый получил 450 тысяч рублей.
Теперь ему грозит до шести лет тюрьмы.
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В большинстве случаев периодичность поверки однофазных электросчетчиков, установленных в квартирах, составляет 16 лет.