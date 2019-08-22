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17:21, 22 августа 2019 177
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В Гусь-Хрустальном задержали подозреваемых в краже велосипедов

В Гусь-Хрустальном задержали подозреваемых в краже велосипедов

В Гусь-Хрустальном задержали подозреваемых в краже велосипедов. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

В полицию обратились сотрудницы заправки, расположенной вблизи Курлова. Они сообщили о том, что у них украли велосипеды.

Потерпевшие рассказали, что оставили транспортные средства у здания станции, а сами отправились работать. Пропажу обнаружили только спустя несколько часов.

Оперативники по горячим следам задержали подозреваемых.

Установлено, что 21-летний и 35-летний жители районного центра пытались добраться из Курлово в Гусь-Хрустальный на попутных автомобилях. Попытки оказались безуспешными и мужчины, увидев у заправки чужие велосипеды, украили их.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).


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