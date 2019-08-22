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В Гусь-Хрустальном задержали подозреваемых в краже велосипедов. Об этом сообщил
В полицию обратились сотрудницы заправки, расположенной вблизи Курлова. Они сообщили о том, что у них украли велосипеды.
Потерпевшие рассказали, что оставили транспортные средства у здания станции, а сами отправились работать. Пропажу обнаружили только спустя несколько часов.
Оперативники по горячим следам задержали подозреваемых.
Установлено, что 21-летний и 35-летний жители районного центра пытались добраться из Курлово в Гусь-Хрустальный на попутных автомобилях. Попытки оказались безуспешными и мужчины, увидев у заправки чужие велосипеды, украили их.
Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).
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