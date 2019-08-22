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12:48, 22 августа 2019 109
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В Госдуме предложили снизить НДФЛ для многодетных матерей

В Госдуме предложили снизить НДФЛ для многодетных матерей

Фото: Pixabay.com

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Виктор Зубарев предложил снизить ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для многодетных матерей. Он направил обращение первому вице-премьеру, главе Минфина Антону Силуанову, пишет «Российская газета».

Депутат считает, что НДФЛ для многодетных матерей нужно снизить с 13 до 4%. Кроме того, мерой поддержки может стать снижение стандартного налогового вычета.

«На содержание детей и обеспечение их всеми нуждами денег просто не хватает», — заявил он.

Зубарев рекомендовал начать эксперимент в регионах, где многодетные семьи находятся в зоне риска бедности, например, в Хакасии, Забайкальской и Курганской областях.


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