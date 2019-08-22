В центре Липецка перекроют улицу из-за празднования Дня российского флага

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В Липецке перекроют улицу в центре города из-за празднования Дня российского флага. Об этом сообщил
Движение закроют на улице Зегеля (от площади Плеханова до улиицы Ленина) 22 августа в период с 17:30 до окончания мероприятия.
Движение автобусов осуществляется по измененным схемам:
После завершения мероприятия движение автобусов по вышеперечисленным маршрутам продолжится согласно утвержденным схемам.
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