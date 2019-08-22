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18:17, 22 августа 2019 94
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В центре Липецка перекроют улицу из-за празднования Дня российского флага

В центре Липецка перекроют улицу из-за празднования Дня российского флага

В Липецке перекроют улицу в центре города из-за празднования Дня российского флага. Об этом сообщил сайт мэрии.

Движение закроют на улице Зегеля (от площади Плеханова до улиицы Ленина) 22 августа в период с 17:30 до окончания мероприятия.

Движение автобусов осуществляется по измененным схемам:

  • № 36 «Ж/д вокзал — поселок Сырский Рудник» в прямом направлении (к поселку Сырский Рудник) будет осуществляться по схеме «Железнодорожный вокзал — улица Гагарина — улица Зегеля — площадь Театральная — улица Советская — площадь Победы — проспект Победы — далее по маршруту». В обратном направлении по утвержденной схеме.
  • № 345 «поселок Сырский — улица Шкатова» в прямом и обратном направлениях по схеме «… — улица Космонавтов — улица Гагарина — улица Плеханова — улица Зегеля — далее по маршруту».

После завершения мероприятия движение автобусов по вышеперечисленным маршрутам продолжится согласно утвержденным схемам.


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