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16:10, 22 августа 2019 85
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В Брянске прошел капитальный ремонт улицы Вокзальной

В Брянске прошел капитальный ремонт улицы Вокзальной

В Брянске завершается капитальный ремонт улицы Вокзальной. О ходе работ сообщил сайт администрации Брянска.

Подрядная организация — АО «БрянскАвтодор» — уже полностью уложила новый асфальт на 23 тысячах квадратных метров дороги. Также выполнили переустройство инженерных колодцев, ремонт и строительство тротуаров, установили шесть остановочных павильонов.

На данный момент на улице продолжаются работы по обеспечению водоотвода.

Как уточняет мэрия, готовность объекта составляет 95%.

Общая стоимость капитального ремонта улицы Вокзальной превышает 32 миллиона рублей.


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