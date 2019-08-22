В Брянске прошел капитальный ремонт улицы Вокзальной

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В Брянске завершается капитальный ремонт улицы Вокзальной. О ходе работ сообщил
Подрядная организация — АО «БрянскАвтодор» — уже полностью уложила новый асфальт на 23 тысячах квадратных метров дороги. Также выполнили переустройство инженерных колодцев, ремонт и строительство тротуаров, установили шесть остановочных павильонов.
На данный момент на улице продолжаются работы по обеспечению водоотвода.
Как уточняет мэрия, готовность объекта составляет 95%.
Общая стоимость капитального ремонта улицы Вокзальной превышает 32 миллиона рублей.
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