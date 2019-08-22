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Фото: © RZN.info / Анастасия Шульгина
Николай Любимов рассказал, что область хочет развить территорию у Рязанского кремля. Для этого регион обратился в федеральный минтранс с предложением включить два километра Трубежа в перечень рек, у которых финансируются работы по углублению дна. По словам Любимова, вопрос «в стадии рассмотрения». В планах также благоустройство берегов у Кремля. Ситуацию осложняет обмеление Оки.
«Мы планировали одно количество судов, которые в прошлом году могли до Касимова доходить, сейчас по глубине реки они не могут идти дальше Константинова. К сожалению», — подчеркнул губернатор.
Поправить ситуацию можно с помощью федерального минприроды: с этой проблемой в ведомство обратились многие регионы.
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