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14:23, 22 августа 2019 400
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У Трубежа хотят углубить дно, берега в районе Кремля — благоустроить

У Трубежа хотят углубить дно, берега в районе Кремля — благоустроить

Фото: © RZN.info / Анастасия Шульгина

Николай Любимов рассказал, что область хочет развить территорию у Рязанского кремля. Для этого регион обратился в федеральный минтранс с предложением включить два километра Трубежа в перечень рек, у которых финансируются работы по углублению дна. По словам Любимова, вопрос «в стадии рассмотрения». В планах также благоустройство берегов у Кремля. Ситуацию осложняет обмеление Оки.

«Мы планировали одно количество судов, которые в прошлом году могли до Касимова доходить, сейчас по глубине реки они не могут идти дальше Константинова. К сожалению», — подчеркнул губернатор.

Поправить ситуацию можно с помощью федерального минприроды: с этой проблемой в ведомство обратились многие регионы.


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