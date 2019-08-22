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У пациента рязанской больницы украли телефон. Об этом сообщила
Известно, что 42-летний мужчина забыл мобильный на лавочке в коридоре и зашел в кабинет врача. Вернувшись, он не обнаружил телефона.
Прибывшие на место полицейские просмотрели журналы посещений и установили, что телефон мог забрать 41-летний рязанец, собиравшийся на прием в соседний кабинет. Оказалось, что подозреваемый заметил оставленный мобильный, забрал его и ушел из больницы.
В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.
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