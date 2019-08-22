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Тамбовский университет нарушил закон о карантине растений. Об этом сообщило управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.
ТГУ имени Державина несвоевременно известил надзорный орган о доставке подкарантинной продукции и подкарантинных объектов на территорию региона.
Университет привлечен к административной ответственности, предусмотренной статьей 10.3 КоАП РФ. Суд приговорил администрацию учебного заведения к административному штрафу в размере пяти тысяч рублей.
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Итоги масштабного бизнес-мероприятия подвел руководитель Рязанского Центра поддержки экспорта Анатолий Маркин.