Суд отказался выпускать подрядчика «площадки-призрака» в Лесопарке из СИЗО

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Суд отказался выпускать из СИЗО директора фирмы ООО «Уютный двор 62» Михаила Пузанова, который занимался изготовлением
В среду, 21 августа, там рассмотрели апелляцию адвоката Пузанова на продление ареста.
Суд отказал подсудимому в изменении меры пресечения и оставил Пузанова в СИЗО до 1 октября.
Напомним, по делу с «
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Фомин поздравил рязанцев с Днем российского флага
Итоги масштабного бизнес-мероприятия подвел руководитель Рязанского Центра поддержки экспорта Анатолий Маркин.