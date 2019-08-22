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18:30, 22 августа 2019 71

Сотрудники «Рязаньэнерго» повысили безопасность энергообъектов к началу учебного года

Сотрудники «Рязаньэнерго» повысили безопасность энергообъектов к началу учебного года

Сотрудники «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» с января 2019 года провели работу по выносу 1,8 км воздушных линий электропередачи (ВЛ) с территорий школ, детских садов и игровых площадок в Рязанском и Клепиковском районах. До конца года еще 330 м перенесут за пределы учебных заведений.

В пресс-службе компании рассказали, что в течение семи месяцев специалисты филиала заменили на самонесущий изолированный провод более 124,8 км ВЛ 0,4-10 кВ, проверили наличие двойного крепления проводов ВЛ.

«Энергетики „Рязаньэнерго“ реализуют комплекс мер для предотвращения случаев электротравматизма с несовершеннолетними не только к 1 сентября, профилактическая работа ведется круглый год. Так, на регулярной основе проводятся осмотры запирающих устройств и ограждений подстанций на предмет их надежности», — отметили в компании.

Специалисты проверяют исправность заземляющих устройств, наличие знаков и плакатов, предупреждающих об опасности поражения электрическим током. Ведется информационно-разъяснительная работа с детьми и подростками: на протяжении всего года энергетики инициируют мероприятия на тему электробезопасности в образовательных учреждениях с распространением тематической раздаточной продукции.

«Сотрудники „Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго“ всегда готовы выехать в детский сад, школу, санаторий или на турбазу для проведения уроков электрограмотности», — напомнили в пресс-службе.

С запросом можно обратиться в отдел по связям с общественностью «Рязаньэнерго» по телефонам +7 (4912) 20-44-28, 20-42-28 или оставить заявку на сайте «Россети Центр и Приволжье» в разделе «Потребителям. Основы электробезопасности».


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