Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:31, 22 августа 2019 81
 0    0

Следователи завершили работу на месте аварийной посадки самолета в кукурузном поле

Следователи завершили работу на месте аварийной посадки самолета в кукурузном поле

Следователи и комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) завершили работу на месте аварийной посадки самолета Airbus А321 в Подмосковье. Об этом передает РИА Новости.

На месте инцидента на данный момент работают инженеры и авиатехники «Уральских авиалиний».

С самолета убрали элементы систем, где жидкости и газы содержатся под давлением, такие как гидроаккумуляторы, пожарные и кислородные баллоны разряжены или сняты.

С воздушного судна удалили все ценные блоки и двигатели.

Самолет разрежут и вывезут по частям на утилизацию. Работы планируют начать в пятницу, 23 августа.

Напомним, лайнер А-321 «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Симферополь экстренно сел в кукурузном поле. В результате пострадали 76 человек.

На сегодняшний день основной версией произошедшего считается отказ двигателей при попадании в них птиц.

Пилотам присвоили звания Героев России. Позже в сети опубликовали расшифровку их переговоров.

Фото ГУ МЧС по Московской области


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
В Рязани завершились «Дни международного бизнеса». Итоги форума

В Рязани завершились «Дни международного бизнеса». Итоги форума

Итоги масштабного бизнес-мероприятия подвел руководитель Рязанского Центра поддержки экспорта Анатолий Маркин.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:48, 17 августа 2019 49 234
На Солотчинском мосту произошло серьезное ДТП. Фото
14:31, 10 августа 2019 36 722
Пробки, тучи, самолеты. Под Рязанью прошел «Авиамикс»
22:06, 17 августа 2019 29 233
На Солотчинском мосту произошло еще одно ДТП
15:34, 17 августа 2019 27 048
На следующей неделе в Рязанскую область вернется жара. Прогноз погоды
17:22, 17 августа 2019 26 407
Появилось видео с места ДТП на Солотчинском мосту
Все новости
Голосования

Кто станет мэром Рязани?

Окончание опроса: 26.08.2019
Архив голосований
Форум