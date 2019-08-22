Следователи завершили работу на месте аварийной посадки самолета в кукурузном поле

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Следователи и комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) завершили работу на месте аварийной посадки самолета Airbus А321 в Подмосковье. Об этом передает
На месте инцидента на данный момент работают инженеры и авиатехники «Уральских авиалиний».
С самолета убрали элементы систем, где жидкости и газы содержатся под давлением, такие как гидроаккумуляторы, пожарные и кислородные баллоны разряжены или сняты.
С воздушного судна удалили все ценные блоки и двигатели.
Самолет разрежут и вывезут по частям на утилизацию. Работы планируют начать в пятницу, 23 августа.
Напомним, лайнер А-321 «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Симферополь
На сегодняшний день основной версией произошедшего считается отказ двигателей при попадании в них птиц.
Пилотам
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