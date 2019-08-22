Рязанец отсудил у управляющей компании больше 140 тысяч за залитие квартиры

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанец отсудил у ООО «Управляющая компания «Сервис СК» больше 140 тысяч рублей за залитие квартиры. Об этом сообщила
В августе 2018 года в квартире истца залило жилую комнату. Как выяснил специалист, источником распространения воды оказался свищ, образовавшийся в полотенцесушителе в ванной комнате сверху.
После судмедэкспертизы выяснилось, что свищ образовался из-за некачественного материала полотенцесушителя. Кроме того, он относится к общему имуществу многоэтажки, так как не имеет отключающего устройства или запорно-регулировочного крана, которые позволили бы изолировать его от внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения.
Суд решил, что управляющая компания несет ответственность за содержание общего имущества в исправном состоянии.
Суд решил взыскать с управляющей компании в пользу истца больше 140 тысяч рублей.
Решение вступило в законную силу.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьТрое молодых рязанцев избили и ограбили мужчину
|
cледующая новость →В школьную программу предложили включить уроки по Dota 2 и FIFA
В июле 2019 года в жилищном законодательстве произошли изменения.