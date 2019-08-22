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11:40, 22 августа 2019 663
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Рязанец отсудил у управляющей компании больше 140 тысяч за залитие квартиры

Рязанец отсудил у управляющей компании больше 140 тысяч за залитие квартиры

Рязанец отсудил у ООО «Управляющая компания «Сервис СК» больше 140 тысяч рублей за залитие квартиры. Об этом сообщила пресс-служба Рязанского облсуда.

В августе 2018 года в квартире истца залило жилую комнату. Как выяснил специалист, источником распространения воды оказался свищ, образовавшийся в полотенцесушителе в ванной комнате сверху.

После судмедэкспертизы выяснилось, что свищ образовался из-за некачественного материала полотенцесушителя. Кроме того, он относится к общему имуществу многоэтажки, так как не имеет отключающего устройства или запорно-регулировочного крана, которые позволили бы изолировать его от внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения.

Суд решил, что управляющая компания несет ответственность за содержание общего имущества в исправном состоянии.

Суд решил взыскать с управляющей компании в пользу истца больше 140 тысяч рублей.

Решение вступило в законную силу.


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