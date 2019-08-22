Рязанцев предупредили о граде с дождем

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В ближайший час на территории Рязанской области ожидаются гроза с дождем, в отдельных районах — град. Об этом сообщили в рязанском управлении ЦГМС.
Порывы ветра могут усилиться до 13-18 метров в секунду.
Явления сохранятся до конца суток, 22 августа, и ночью в пятницу, 23 августа.
Утром в пятницу также ожидается туман с видимостью до 200-500 метров.
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Итоги масштабного бизнес-мероприятия подвел руководитель Рязанского Центра поддержки экспорта Анатолий Маркин.